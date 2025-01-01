Алёна Бронникова На СВО погиб житель Ординского округа Пермского края Андрей Осетров Похороны пройдут 12 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Ординского муниципального округа" ВКонтакте

В зоне СВО погиб житель Ординского округа Пермского края Андрей Осетров. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Администрация Ординского муниципального округа с прискорбием сообщает, что 14 января 2025 года при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции, на территории ДНР, в период прохождения военной службы погиб Осетров Андрей Анатольевич», — говорится в информации властей.

Церемония прощания с погибшим состоится 12 февраля в МБУК «Медянский центр развития культуры», по адресу: с. Медянка, ул. Ленина, д.32а. Начало церемонии в 10:30.

Ранее «Новый компаньон» писал, что во вторник, 11 февраля, в д. Заполье Нытвенского округа Пермского края проводили в последний путь ефрейтора Алексея Микульского, который погиб в зоне СВО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.