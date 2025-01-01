В Пермском крае простятся с участником СВО Алексеем Микульским Его похоронят 11 февраля Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Нытвенского муниципального округа

В Нытвенском округе Прикамья простятся в военнослужащим Алексеем Микульским, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Алексей служил на СВО в качестве ефрейтора и погиб «будучи до конца верным воинской присяге, проявив мужество и героизм», рассказали чиновники, не уточнив подробности.

Прощание с военнослужащим пройдёт 11 февраля в здании школы д. Заполье (ул. Школьная, 6). Начало церемонии в 13:30, гражданская панихида запланирована на 14:00.

Напомним, ранее 6 февраля, в Нытвенском округе в один день похоронили участников СВО Павла Пупырева и Максима Мовзитова. Обстоятельства их смерти, как и возраст, не уточняются. Судя по фотографиям, погибшие были совсем молодыми людьми.

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