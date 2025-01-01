В Прикамье в один день похоронят сразу двух участников СВО из Нытвенского округа С Павлом Пупыревым и Максимом Мовзитовым простятся 6 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

В ходе специальной военной операции погибли нытвенец Павел Пупырев и новольинец Максим Мовзитов. Об этом сообщает администрация Нытвенского округа на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства их смерти, как и возраст, не уточняются. Судя по фотографиями, погибшие были совсем молодыми людьми.

Церемония прощания с ефрейтором Павлом Пупыревым пройдёт в ДК Нытвы (пр. Металлургов, 1а). Начало в 9:00, гражданская панихида — в 10:00.

С младшим сержантом Максимом Мовзитовым простятся позже. Церемония начнётся в Доме досуга п. Новоильинский (ул. Первомайская, 36) в 13:00, а гражданская панихида — в 14:00.

В администрации Нытвенского округа принесли соболезнования родным и близким погибших солдат.

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