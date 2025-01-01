В Прикамье работодатели чаще всего нарушают законы о пенсиях Сообщили в Инспекции труда Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае работодатели чаще всего нарушают пенсионное законодательство. За это в 2024 году на них наложили более чем 14,7 тыс. штрафов, пишет ВЕТТА со ссылкой на отчёт Инспекции труда региона.

Наиболее распространенными правонарушениями стали ошибки в ведении учёта в системе обязательного пенсионного страхования (ст. 15.33.2 КоАП РФ). Следующими по числу нарушениями являются случаи недостаточной подготовки работников по охране труда и несвоевременное проведение медицинских обследований — за год было зарегистрировано 424 постановления по ст. 5.27.1. КоАП.

Кроме того, количество нарушений в области выплаты заработной платы составило 188, уклонений от оформления трудовых договоров — 112, также выявлено 174 нарушения, связанных с недостатком в обеспечении персонала средствами индивидуальной защиты.

Ирина Зройчикова, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае по правовым вопросам, напомнила, что за повторные нарушения трудового законодательства, совершённые руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями на протяжении года, предусмотрена дисквалификация.

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