В прошлом году в авариях на дорогах Прикамья погибли восемь детей Травмы различной степени тяжести получил 331 ребёнок Поделиться Твитнуть

В минувшем году в Пермском крае произошло 307 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В этих авариях погибли восемь детей, а 331 ребёнок получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников, подводя итоги 2024 года по количеству аварий на дорогах региона. Видеотрансляция велась на странице ведомства в соцсетях.

Как отметил Вячеслав Кадочников, в 2024 году зарегистрировано 250 ДТП с пьяными водителями. В этих авариях погибли 56 человек, а 242 получили травмы.

За год инспекторы ДПС выявили 9725 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме пьяных водителей, в полиции также отметили большое число водителей, которые садились за руль без прав: 10 703 человека.

Отдельная проблема, которую выделяют в ведомстве, это ДТП с подростками на мототранспорте. Большой рост аварий с участием детей на питбайках и мопедах полиция зафиксировала летом, отметила начальница отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции региона Наталья Крипак. В связи с этим она призвала всех родителей подумать о том, стоит ли покупать детям мототранспорт, для управления которым нужны определённые навыки. К тому же, дети зачастую садятся за руль без необходимой экипировки. Все эти обстоятельства становятся причинами тяжёлых аварий.

Как писал «Новый компаньон», за прошлый год в регионе произошло 2017 ДТП с пострадавшими: 218 человек погибло и 2551 получил травмы различной степени тяжести. Самой аварийной территорией Прикамья стала Пермь, где за год случилось 747 ДТП, в которых погибло 47 человек и 931 получил травмы различной степени тяжести.

В рейтинге субъектов РФ по количеству ДТП наш регион занял 24-е место, а в ПФО — шестое.

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