В 2024 году на дорогах Прикамья погибли 218 человек В регионе произошло более 2 тысяч ДТП Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Госавтониспекции Прикамья подвели итоги 2024 года по количеству аварий на дорогах региона. Как рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников, в прошлом году наш регион занял 23-е место по количеству погибших среди субъектов РФ и 24-е место по количеству раненых в ДТП людей.

Если брать регионы ПФО, то Пермский край занял шестое место по количеству ДТП и числу раненых в различных авариях, но седьмое место по числу погибших.

«Всего за 2024 год в регионе произошло 2017 ДТП с пострадавшими (снижение на 1,9%). К сожалению, погибло у нас 218 граждан (снижение на 12,1%), и незначительный рост по количеству раненых людей 2551», — отметил Кадочников.

Пятёрку лидеров по аварийности возглавила Пермь: 747 ДТП, в которых погибло 147 человек и 931 получил травмы различной степени тяжести. На втором месте оказался Пермский муниципальный округ: 125 ДТП, 11 погибших и 172 раненых; на третьем — Березниковский округ: 113 ДТП, 13 погибло и 113 человек получили ранения. В Соликамском и Кунгурском округе погибли по девять человек в течение года.

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