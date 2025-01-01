Алёна Бронникова Пермский «Молот» уступил в овертайме «Химику» Итог встречи – 3:4 Поделиться Твитнуть

Пермский хоккейный клуб «Молот» 11 февраля не смог продлить победную серию домашних матчей. В игре против воскресенского «Химика» пермяки уступили гостям в овертайме со счётом 3:4.

Две шайбы, по одной в первые два периода, в ворота соперника забил Владимир Михасёнок. Третьим голом отличился Эмиль Галиаскаров, сравнивший счёт на последних 45 секундах матча.

«Хорошая игра была, динамичная. Две команды играли в быстрый хоккей. Единственное, нахватали удалений. А так ребята молодцы, в конце вытащили, до конца бились. Хороший хоккей», — прокомментировал итог игры главный тренер пермяков Евгений Попихин.

Напомним, «Молот» одержал четыре победы подряд в домашних матчах. В предыдущей игре 9 февраля пермякам удалось обыграть «Рязань-ВДВ» по буллитам — 2:1. Следующая, заключающая игра перед выездной серией состоится 13 февраля с тульским «АКМ».

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