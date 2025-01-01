Пермский «Молот» обыграл «Рязань» по буллитам Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В тяжелейшем матче 9 февраля пермский ХК «Молот» одержал победу над «Рязанью-ВДВ» — 2:1.

Команды обменялись голами в первом периоде, у пермяков отличился Денис Голубев, и до конца основного времени счёт не изменился. Победителя определили буллиты, где точнее были молотобойцы.

«Шикарный матч — зрители, атмосфера. Многие команды КХЛ мечтают об этом. У нас это есть, у нас лучшие болельщики, — прокомментировал итоги встречи Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот». — Ребята сыграли отличный матч, выиграли. Ребятам большое спасибо! Уважение нашим болельщикам, как всегда, они самые лучшие, самые дорогие, ну и Пермь поздравляю с этой победой!»

Следующую игру «Молот» проведёт снова на своей площадке 11 февраля против воскресенского «Химика». Начало матча в 19:00.

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