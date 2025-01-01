Алёна Бронникова Скончался первый президент Федерации хоккея Прикамья Анатолий Варламов Ему было 79 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми скоропостижно скончался первый президент Федерации хоккея Пермского края, известный в прошлом бизнесмен Анатолий Варламов. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на федерацию.

Региональную федерацию хоккея Анатолий Варламов возглавлял в течение 18 лет — с 1992 по 2010 год. За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта был награждён в год 50-летия отечественного хоккея Орденом дружбы. Долги годы он занимался строительной сферой, был соучредителем и руководителем корпорации «Уралсибспецстрой». В 1995 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный строитель РФ». Как сообщает издание, в последние годы он отошёл от дел и не занимался бизнес-проектами.

Анатолий Варламов ушёл из жизни на 80-м году, 10 февраля. Прощание с ним состоится 14 февраля в УДС «Молот».

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