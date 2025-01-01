Алёна Бронникова Летний кубок КВН снова пройдёт в Перми в 2025 году Определена дата события Поделиться Твитнуть

пресс-служба КВН и АМиК

В августе 2025 года в Перми вновь пройдёт Летний кубок КВН. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, соответствующее соглашение губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал 11 февраля с генеральным директором телевизионного творческого объединения «АМиК» Александром Масляковым.

«Наша Молодёжная столица России примет один из самых значимых спецпроектов Клуба Весёлых и Находчивых. За кубок поборются выдающиеся команды, ставшие чемпионами Высшей лиги в разные годы», — сообщают власти.

В этом году «Кубок чемпионов» пройдёт в Перми второй раз. Мероприятие состоится 16 августа в УДС «Молот». Ранее город принимал Кубок в год 300-летия, тогда же победителем стала «Сборная Пермского края», обойдя две другие команды чемпионов Высшей лиги КВН: «Доктор Хаусс» и «Имени меня».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.