Максим Артамонов
Сборная Пермского края победила на летнем Кубке чемпионов КВН 2023 года
Он проходил в Перми на площадке УДС «Молот»
Сборная Пермского края одержала победу на летнем Кубке чемпионов КВН, он проходил в Перми на площадке УДС «Молот». Об этом сообщается в telegram-канал КВН.
Как напоминает «Рифей», за «Кубок чемпионов» боролись три команды — все чемпионы Высшей лиги КВН последних лет — «Доктор Хаусс», «Имени меня» и пермяки.
В жюри Кубка чемпионов вошли актёры Катерина Шпица, Александр Олешко и Сергей Светлаков, телеведущая Алла Михеева, комик Вадим Галыгин, дирижёр Сергей Жилин. Ведущим игры был Валдис Пельш.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.