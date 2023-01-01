Максим Артамонов Сборная Пермского края победила на летнем Кубке чемпионов КВН 2023 года Он проходил в Перми на площадке УДС «Молот» Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал КВН

Сборная Пермского края одержала победу на летнем Кубке чемпионов КВН, он проходил в Перми на площадке УДС «Молот». Об этом сообщается в telegram-канал КВН.

Как напоминает «Рифей», за «Кубок чемпионов» боролись три команды — все чемпионы Высшей лиги КВН последних лет — «Доктор Хаусс», «Имени меня» и пермяки.

В жюри Кубка чемпионов вошли актёры Катерина Шпица, Александр Олешко и Сергей Светлаков, телеведущая Алла Михеева, комик Вадим Галыгин, дирижёр Сергей Жилин. Ведущим игры был Валдис Пельш.

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