Алёна Бронникова Бывшая глава Пермского УКС не смогла выйти из СИЗО Суд продлил Ирине Чирковой срок ареста до апреля Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 11 февраля рассмотрел апелляционную жалобу на продление меры пресечения бывшей начальницы управления капитального строительства Перми Ирины Чирковой, обвиняемой во взятке. По данным Properm.ru, требование о замене содержания в СИЗО домашним арестом не было удовлетворено.

Во время судебного заседания её адвокат указал, что причин для содержания его подопечной в следственном изоляторе нет, за полгода нахождения там она участвовала только в одном следственном действии, о допросах многих свидетелей адвокату ничего не известно. Кроме того, её загранпаспорт находится в материалах уголовного дела, а с муниципальной службы она уволилась по собственному желанию в сентябре.

По словам прокурора, уголовное дело ещё расследуется, сама фигурантка обвиняется в тяжком коррупционном преступлении, причин для смягчения меры пресечения нет. Суд поддержал его мнение, а также изменил срок ареста до 6 апреля, так как ранее районный суд ошибся в дате.

Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с руководителем «Строительно-монтажного треста № 6» Сергеем Миковым. По версии следствия, в 2022 году чиновница получила от бизнесмена 5,46 млн руб. за приёмку выполненных работ на нескольких инфраструктурных проектах, которые осуществляла его компания. Изначально оба отказывались признавать свою вину, но позже дали признательные показания.

Миков заключил сделку со следствием, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Чиркова остаётся в СИЗО с августа. В начале февраля Дзержинский районный суд продлил ей срок до 7 апреля.

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