Бывшая глава Пермского УКСа останется в СИЗО до 7 апреля Апелляцию на продление ареста рассмотрят 11 февраля Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Дзержинский районный суд Перми 5 февраля продлил срок ареста для Ирины Чирковой, бывшей начальницы управления капитального строительства администрации Перми. Она останется в следственном изоляторе до 7 апреля 2025 года.

Адвокат Чирковой уже подал апелляцию, она будет рассмотрена 11 февраля, сообщили «Новому компаньону» в Пермском краевом суде.

Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с руководителем ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергеем Миковым. Оба были арестованы. По версии следствия, в 2022 году чиновница получила от бизнесмена 5,46 млн руб. за приёмку выполненных работ на нескольких инфраструктурных проектах, которые осуществляла компания Микова.

Изначально оба обвиняемых отказывались признавать свою вину, но позже дали признательные показания. Сергей Миков также заключил сделку со следствием: он рассказал, что передавал взятку Андрею Кудрявцеву, руководителю МКУ «Управление капитального строительства». Суд изменил меру пресечения для бизнесмена, переведя его из следственного изолятора под домашний арест. Ирина Чиркова при этом с августа прошлого года остаётся в СИЗО.

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