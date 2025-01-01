Алёна Бронникова В Кировском районе Перми без отопления остались ещё более 900 человек Ведутся ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Кировском районе Перми 11 февраля без теплоснабжения остались ещё 908 человек. Причиной стал дефект на теплопроводе по ул. Липатова, 13 (КР). Как сообщает «Единая дежурная диспетчерская служба города Перми», жители находятся без тепла с 15:40.

Отопление отключено в семи многоквартирных домах. В том числе по ул. Липатова, 13 и ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 80, 82 и 84. В данный момент ПАО «ТПлюс» проводит ремонтные работы для устранения проблемы. По вопросам восстановления теплоснабжения жители могут обратиться в call-центр по тел. 8 (342) 259-39-98.

За 11 февраля это уже второе отключение отопления в жилых домах Кировского района. Как писал «Новый компаньон», ранее из-за дефекта на теплопроводе по ул. Маршала Рыбалко, 86 без тепла остались семь домов, в которых проживают 903 человека.

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