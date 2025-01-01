В Перми без отопления остались более 900 жителей Поделиться Твитнуть

С 12 часов 11 февраля в связи с дефектом на теплопроводе по ул. Маршала Рыбалко, 86 (КР) в Кировском районе Перми отключено теплоснабжение в шести многоквартирных домах, об этом сообщили в МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Перми».

В информации уточняется, что батареи остыли в МКД по адресам: ул. Маршала Рыбалко, 86, 88, 90, 92, 94, 96. В зданиях проживает 903 человека.

В настоящее время сотрудники ПАО «Т Плюс» проводят ремонтные работы.

По вопросам восстановления теплоснабжения следует обращаться в call-центр: 8 (342) 259-39-98.

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