В Перми без отопления остались более 900 жителей
С 12 часов 11 февраля в связи с дефектом на теплопроводе по ул. Маршала Рыбалко, 86 (КР) в Кировском районе Перми отключено теплоснабжение в шести многоквартирных домах, об этом сообщили в МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Перми».
В информации уточняется, что батареи остыли в МКД по адресам: ул. Маршала Рыбалко, 86, 88, 90, 92, 94, 96. В зданиях проживает 903 человека.
В настоящее время сотрудники ПАО «Т Плюс» проводят ремонтные работы.
По вопросам восстановления теплоснабжения следует обращаться в call-центр: 8 (342) 259-39-98.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.