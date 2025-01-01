Алёна Бронникова
Сотрудник агропредприятия в Прикамье получил тяжёлые травмы при осмотре трактора
Причиной несчастного случая стала невнимательность самого пострадавшего
Водитель трактора на агропредприятии «Заря Путино» получил тяжёлые травмы во время рабочего дня. Несчастный случай произошёл в п. Бородулино Верещагинского городского округа 17 января. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.
Известно, что мужчина приехал на место выполнения работ на полях рядом с животноводческим комплексом. Во время осмотра трактора он обнаружил отсоединение цепочки на агрегатном узле, передающем крутящий момент вала отбора мощности машины к прицепной установке. Не отключив двигатель, водитель попытался застегнуть карабин, но крутящийся вал и крестовина карданной передачи зацепили перчатку и стали закручивать его руку.
Медики диагностировали у пострадавшего открытые переломы пострадавшей руки со смещением, обширные рваные раны. Степень повреждений оценивается как тяжёлая.
Инспекция труда совместно с краевым социальным фондом, Пермским крайсовпрофом и администрацией округа провела расследование обстоятельств несчастного случая. Ходе него было установлено, что причинами происшествия стали неосторожность, невнимательность и поспешность пострадавшего, выразившиеся в нарушении требований инструкции по охране труда.
Для устранения этих причин работодатель разработал план мероприятий по проведению внеплановых инструктажей и обучения сотрудников.
Всего, по данным ведомства, в 2024 году по причине неосторожности и невнимательности в регионе произошло 13 несчастных случаев. Жителей призывают к тщательному соблюдению инструкций по охране труда и оценке негативных последствий при осуществлении трудовых обязанностей.
Ранее инспекция труда сообщала о гибели работника строительной компании в Перми после падения с пятого этажа на ул. Пермской, 86. В данный момент сотрудники ведомства вместе со следователями устанавливают обстоятельства происшествия.
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