Алёна Бронникова Сотрудник агропредприятия в Прикамье получил тяжёлые травмы при осмотре трактора Причиной несчастного случая стала невнимательность самого пострадавшего Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Водитель трактора на агропредприятии «Заря Путино» получил тяжёлые травмы во время рабочего дня. Несчастный случай произошёл в п. Бородулино Верещагинского городского округа 17 января. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Известно, что мужчина приехал на место выполнения работ на полях рядом с животноводческим комплексом. Во время осмотра трактора он обнаружил отсоединение цепочки на агрегатном узле, передающем крутящий момент вала отбора мощности машины к прицепной установке. Не отключив двигатель, водитель попытался застегнуть карабин, но крутящийся вал и крестовина карданной передачи зацепили перчатку и стали закручивать его руку.

Медики диагностировали у пострадавшего открытые переломы пострадавшей руки со смещением, обширные рваные раны. Степень повреждений оценивается как тяжёлая.

Инспекция труда совместно с краевым социальным фондом, Пермским крайсовпрофом и администрацией округа провела расследование обстоятельств несчастного случая. Ходе него было установлено, что причинами происшествия стали неосторожность, невнимательность и поспешность пострадавшего, выразившиеся в нарушении требований инструкции по охране труда.

Для устранения этих причин работодатель разработал план мероприятий по проведению внеплановых инструктажей и обучения сотрудников.

Всего, по данным ведомства, в 2024 году по причине неосторожности и невнимательности в регионе произошло 13 несчастных случаев. Жителей призывают к тщательному соблюдению инструкций по охране труда и оценке негативных последствий при осуществлении трудовых обязанностей.

Ранее инспекция труда сообщала о гибели работника строительной компании в Перми после падения с пятого этажа на ул. Пермской, 86. В данный момент сотрудники ведомства вместе со следователями устанавливают обстоятельства происшествия.

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