Алёна Бронникова На ремонт муниципальных зданий и маскировку кондиционеров в Перми выделят 20 млн рублей Расходы запланированы на текущий год Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В Пермскую городскую думу внесён проект поправок к бюджету города на 2025 год, согласно которому предлагается выделить 20,4 млн руб. на текущий ремонт муниципальных задний и маскировку кондиционеров на фасадах. На документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Приобретение маскирующих ограждений для кондиционеров обойдётся бюджету около 7 млн руб. Финансирование данной статьи расходов и ремонта администрация планирует по направлению содержания имущественного комплекса административных зданий.

В ноябре депутаты ЗС Пермского края приняли законопроект о введении системы штрафов за несоответствующий требованиям внешний вид зданий и объектов благоустройства. Документом предусматриваются штрафы за нарушение неправильное размещение рекламных материалов, установку внешних блоков кондиционеров и изменение архитектурного дизайна, отсутствие утверждённого паспорта внешнего облика объекта капстроительства, несоблюдение стандартов в размещении и эксплуатации объектов благоустройства и за нарушение условий публичных сервитутов. Закон вступит в силу 1 марта.

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