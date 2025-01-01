Алёна Бронникова
Апелляция утвердила законность программы капремонта Пермского края
Сроки выполнения части работ будут скорректированы
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 11 февраля отклонил иск на отмену действующей в Пермском крае программы капитального ремонта. Тем самым, решение Пермского краевого суда оставлено в силе. При этом требования истцов были частично удовлетворены.
«Действующая программа была сформирована на основе комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов и с учётом финансовой устойчивости Фонда капитального ремонта. Несмотря на то, что суд отклонил требование об отмене программы в целом, он частично удовлетворил требования истцов», — сообщает пресс-служба краевого минЖКХ и благоустройства.
Как только суд подготовит полный текст решения, власти Прикамья внесут в программу необходимые корректировки. Изменения касаются сроков выполнения отдельных конструктивных элементов в некоторых домах. Как напоминают в ведомстве, при необходимости жители могут перенести сроки проведения работ на более ранний период.
Напомним, в 2023 году в Прикамье была утверждена новая программа капремонта многоквартирных домов. Группа ТСЖ, входящая в Ассоциацию ТСЖ «Пермский стандарт», а также ряд юридических и физических лиц обратились в суд с иском об отмене действующей программы капремонта в полном объёме. В сентябре Пермский краевой суд признал программу законной.
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