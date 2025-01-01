Алёна Бронникова Апелляция утвердила законность программы капремонта Пермского края Сроки выполнения части работ будут скорректированы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 11 февраля отклонил иск на отмену действующей в Пермском крае программы капитального ремонта. Тем самым, решение Пермского краевого суда оставлено в силе. При этом требования истцов были частично удовлетворены.

«Действующая программа была сформирована на основе комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов и с учётом финансовой устойчивости Фонда капитального ремонта. Несмотря на то, что суд отклонил требование об отмене программы в целом, он частично удовлетворил требования истцов», — сообщает пресс-служба краевого минЖКХ и благоустройства.

Как только суд подготовит полный текст решения, власти Прикамья внесут в программу необходимые корректировки. Изменения касаются сроков выполнения отдельных конструктивных элементов в некоторых домах. Как напоминают в ведомстве, при необходимости жители могут перенести сроки проведения работ на более ранний период.

Напомним, в 2023 году в Прикамье была утверждена новая программа капремонта многоквартирных домов. Группа ТСЖ, входящая в Ассоциацию ТСЖ «Пермский стандарт», а также ряд юридических и физических лиц обратились в суд с иском об отмене действующей программы капремонта в полном объёме. В сентябре Пермский краевой суд признал программу законной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.