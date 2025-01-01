В минздрав Прикамья рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в котельной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о состоянии рабочих, пострадавших в результате аварии на котельной.

ЧП случилось на теплоснабжающем объекте в посёлке Вильва около полудня 11 февраля. В МЧС установили, что разрыв твердотопливного котла произошёл из-за избыточного давления, обошлось без последующего возгорания. Котельная обеспечивала теплом местные магазины и социальные учреждения.

В администрации Добрянского округа отметили, что пострадали работники котельной. Позднее в министерстве здравоохранения Пермского края проинформировали perm.aif.ru о состоянии этих граждан, направленных после аварии в больницу.

«В результате происшествия в посёлке Вильва в Добрянскую ЦРБ доставлены двое пострадавших. Оба пациента в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в министерстве.

Напомним, что после аварии прокуратура начала проверку.

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