Алёна Бронникова Власти Прикамья утвердили региональную программу трудовой мобильности до 2030 года Общий объём финансирования составит 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья утвердили региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов на 2025-2030 годы. Уполномоченным органом выступит краевое министерство труда и социального развития.

Согласно опубликованному на сайте правительства Пермского края постановлению от 7 февраля, общий объём финансирования программы в течение шести лет составит 27 млн руб., средства федеральной субсидии — 20,25 млн руб. (75%). Остальная часть будет выделена из краевого бюджета в размере 6,75 млн — по 1,12 млн руб. ежегодно. В рамках программы планируется привлечь 120 человек из других регионов с необходимой квалификацией, навыками и компетенциями. Ежегодно на предприятия региона будут трудоустраиваться по 20 человек.

В программе будет участвовать 31 предприятие. В частности, «Юговской комбинат молочных продуктов», «Камский кабель», агрофирма «Труд», «Редуктор-ПМ», филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», «Метафракс Кемикалс», «Соликамскбумпром», НПО «Искра», «Пермэнерго» и др.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», размер поддержки на привлечение одного работника составит 225 тыс. руб.

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