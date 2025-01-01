Алёна Бронникова
Власти Прикамья утвердили региональную программу трудовой мобильности до 2030 года
Общий объём финансирования составит 27 млн рублей
Власти Прикамья утвердили региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов на 2025-2030 годы. Уполномоченным органом выступит краевое министерство труда и социального развития.
Согласно опубликованному на сайте правительства Пермского края постановлению от 7 февраля, общий объём финансирования программы в течение шести лет составит 27 млн руб., средства федеральной субсидии — 20,25 млн руб. (75%). Остальная часть будет выделена из краевого бюджета в размере 6,75 млн — по 1,12 млн руб. ежегодно. В рамках программы планируется привлечь 120 человек из других регионов с необходимой квалификацией, навыками и компетенциями. Ежегодно на предприятия региона будут трудоустраиваться по 20 человек.
В программе будет участвовать 31 предприятие. В частности, «Юговской комбинат молочных продуктов», «Камский кабель», агрофирма «Труд», «Редуктор-ПМ», филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», «Метафракс Кемикалс», «Соликамскбумпром», НПО «Искра», «Пермэнерго» и др.
Как сообщал ранее «Новый компаньон», размер поддержки на привлечение одного работника составит 225 тыс. руб.
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