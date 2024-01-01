Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Рынок труда изменился, и все системы должны реагировать на эти изменения» Министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин — о новых вызовах времени, о реформе службы занятости и о мерах поддержки для человека труда Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства труда и социального развития Пермского края

— Ваше министерство, Павел Сергеевич, уже год назад изменило название и стало министерством труда и социального развития, а не просто социального развития, и сегодня мы можем наблюдать существенный прогресс в решении вопросов трудовой и кадровой политики в Пермском крае. В частности, фиксируется снижение безработицы: уровень безработицы по методике Международной организации труда в Пермском крае составляет 2,1%, а в 2020 году он был равен 5,7%; регистрируемая безработица менее 0,5% (в 2020 году — 2,8%). С чем это связано? Население сокращается или всё-таки экономика растёт, соответственно, растёт количество рабочих мест? Или просто налажен менедж­мент в сфере занятости, который позволяет эффективно распределять человеческие ресурсы по рабочим местам?

— Здесь нет единой причины. Это комплексная история. В 2018 году мы приступили к существенной трансформации службы занятости, поэтому вызовы рынка труда, начиная с 2020 года — ковида — встретили во всеоружии, а сейчас мы готовы к необходимости помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса в подборе персонала.

Прежде всего, мы провели работу с предприя­тиями по их регистрации на портале «Работа России». Пять лет назад этим ресурсом пользовались чуть больше 500 работодателей из 100 тысяч, существующих в регионе. Чтобы понимать реальные потребности рынка, мы в первую очередь провели огромнейшую работу по информированию и регистрации всех крупных работодателей на этом портале; тем самым дали возможность соискателям с открытого рынка самостоятельно определяться с местом работы.

Сейчас на этом ресурсе у нас зарегистрировано 100% предприятий с численностью сотрудников свыше 500 человек, мы видим их кадровую потребность в режиме онлайн. Для чего? Чтобы коллеги из профильных министерств вели мониторинг и могли оперативно адаптировать программы профессиональной подготовки под запросы работодателей. В настоящее время более 23 тыс. организаций региона используют портал «Работа России». Только за этот год оборот вакансий составил более 170 тыс. единиц — это 15% от всего регионального рынка труда. Это огромная цифра.

Если сравнивать этот государственный ресурс с частными порталами, то видны его преимущества с точки зрения «сшивки» предприя­тия и ищущего работу человека. Кроме того, только на портале «Работа России» интегрированы данные по выпускникам техникумов и вузов, чтобы работодатели имели возможность формировать предложения и набирать потенциальных работников.

И, что тоже немаловажно, Минтруд России очень оперативно реагирует на запросы наших работодателей в части корректировки этого ресурса: технические задания по доработке и корректировке выполняются максимально быстро. Портал стал удобен, понятен. Сейчас это, по сути, рабочий кабинет работодателя по набору и кадровой работе. Уже в этом году заключение целевых договоров было реализовано через портал, со следующего года будут доступны сервисы по заключению договоров на прохождение практик и стажировок.

Вообще, цифровизация, новые коммуникационные технологии стали в нашем деле огромным подспорьем. Мы выделили в отдельный функциональный блок отработку всех сценариев автоматизации, чтобы минимизировать потребность обращения человека в службу занятости в очном формате, как для постановки на учёт, так и в принципе с целью поиска работы.

— Такое решительное сокращение безработицы не приведёт ли к нехватке кадров на рынке труда?

— Конкуренция среди работодателей за рабочую силу действительно возрастает, но это позитивный фактор: предприятия стараются находить конкурентные преимущества в уровне зарплат, в социальных программах. У нас более 2,5 тысяч вакансий с предоставлением жилья.

У министерства труда как у модератора всей этой системы задача — наладить службу так, чтобы в первые 10 дней после постановки на учёт человек получил максимальное количество вакансий. А с учётом того, что ведётся модерация вакансий и модерация резюме, то не «сшиться» работодателю и работнику почти невозможно: всегда предлагаются рабочие места, которые подходят человеку.

Это приводит к тому, что сокращается период нахождения человека на пособии по безработице: если раньше могли «сидеть на пособии» до года, а средний срок нахождения на пособии у нас в крае составлял три месяца, то сейчас он сократился до 45 дней. Это один из лучших показателей в Российской Федерации.

Пособие по безработице всегда рассматривалось как некая мера социальной поддержки, но сейчас это совершенно другая конструкция. Сейчас на учёте у нас 3200 безработных, и большинство из них проходят профессиональную переподготовку. То есть люди становятся на учёт не для того, чтобы получать пособие, а для того, чтобы получить за счёт бюджетных средств дополнительное образование, новую квалификацию и выйти уже на готовую вакансию. Как правило, их учат под конкретного работодателя.

Служба занятости превратилась в профессиональную кадровую службу, которая знает, как и где подбирать кадры и взаимодействовать с работодателем. В начале нынешнего года мы открыли флагманский кадровый центр «Работа России» на ул. Монастырской, 2Б и сейчас можем говорить о том, что мы полностью модернизировали службу занятости, начиная от подходов, методологии, обучения персонала, перераспределения полномочий и обязанностей — и заканчивая внешним видом.

Выстраивание взаимодействия человека и работодателя — это, наверное, первый большой смысловой блок нашей работы.

— Какие профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда?

— Ещё один позитивный результат сокращения безработицы — это возвращение престижа рабочих профессий. Они стали востребованы, уважаемы, стали приносить работникам нормальный доход. Изменились условия труда, дисциплина труда. Люди с удовольствием идут на рабочие профессии. Спрос на поступление в техникумы постоянно растёт. Начали формироваться совершенно другая культура профессионального сообщества и отношение к производственным специальностям.

К отраслям с растущей кадровой потребностью относятся сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, торговля, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Требуются специалисты в сферу здравоохранения и социальных услуг, а также образования. Только 5% вакансий допускают неквалифицированный труд; самые востребованные предложения работодателей по рабочим местам: квалифицированные рабочие специальности — 2097 вакансий, водитель — 1276, швея — 256, инженер — 840, врач — 906, медицинская сестра — 530, учитель — 320.

Последние два года работа службы занятости переформатирована под обеспечение притока кадров на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Кадровая потребность в этой отрасли в среднем составляет 3000—3500 человек. За всеми такими предприятиями закрепляются персональные менеджеры с целью содействия в составлении описания вакансий, получении консультаций по полному и корректному заполнению форм и другим вопросам, связанным с работой портала «Работа России».

Благодаря совместной работе на предприятиях ОПК замещено 12,5 тысяч рабочих мест, из них почти 5000 — по направлению службы занятости. Это хороший результат работы наших сотрудников, они в постоянном контакте с кадровыми службами предприятий. Мы также помогаем предприятиям с получением мер поддержки за трудоустройство молодёжи, граждан с инвалидностью, дополнительно оплачиваем программу привлечения работников с переездом из другого города и возмещаем расходы на переподготовку или обучение работников.

Минтруд России активно поддерживает престиж рабочих профессий. Мы всегда участвуем в федеральных конкурсах профессио­нального мастерства. Очень гордимся, что лучший лаборант химического анализа живёт и работает в Перми! На ближайшие три года намечено 22 таких конкурса; мы выиграли право проведения в Перми в 2025 году финала всероссийского конкурса в номинации «Лучший сварщик», ведь Пермь — родина электросварки. К нам приедут лучшие сварщики России! Оставить бы их здесь…

— Не страдает ли в этой новой системе ценностей престиж высшего образования?

— Конечно, высшее образование должно пройти очень сложный путь внутренних преобразований. Всё должно меняться. В высшем образовании тоже есть специальности, на которые образуется конкурс по 10 человек на место. Возможно, надо активнее применять целевой заказ; в целом система высшего образования должна полностью измениться, чтобы соответствовать спросу на рынке труда.

Вообще, наш общий подход к проблемам кадров — соблюдение баланса трудовых ресурсов. Мы впервые разработали новую методологию по балансу трудовых ресурсов. Впервые была проведена огромная работа по опросу работодателей — более 3000 предприятий по разным отраслям показали кадровую потребность на ближайшую пятилетку. Мы получили реальный информативный срез: кто нужен, по каким профессиям и так далее, соотнесли это с объёмом подготовки и выпуска системы образования и получили некий баланс. Мы уже встречались с коллегами из Министерства образования, обсудили. Соответственно, они сейчас должны соотнести то, что есть, с тем, что требуется, и где-то перенастроить программы подготовки, перераспределить контрольные цифры приёма.

Минтруд России свёл такой кадровый баланс в целом по России, в разрезе каждого региона. Теперь профильные федеральные министерства могут оценить потребности отрасли и объём подготовки кадров в целом. Эти данные лягут в основу перезагрузки системы профессионального образования в стране.

Вообще, рынок труда становится всё более изменчивым, и все системы — и служба занятости, и высшее образование, и все другие — должны реагировать на эти изменения. Почему важно, чтобы все работодатели региона проходили ежегодный опрос кадровой потребности? Это даёт возможность выявить новые группы занятий и внедрять программы подготовки.

— Существует ли по-прежнему теневой сектор занятости с выплатой «серых» зарплат?

— Нелегальная занятость существует, и мы рассматриваем её как ресурс по закрытию вакансий. Ведь люди все «сосчитаны» на основании данных налоговой службы и фонда обязательного медицинского страхования. Согласно информации этих ведомств, в Пермском крае около 114 тысяч людей трудоспособного возраста не заняты. Многие из них работают, но неофициально. Это наш ресурс, который надо включать в систему и увеличивать численность занятого населения. Задача глобальная, но работа здесь должна проходить строго индивидуально.

— Это ваша задача на новый год?

— Мы к её выполнению уже приступили, начали реализовывать. У нас информация по таким работодателям, которую мы передаём в рабочие группы, в муниципалитеты, и муни­ципалитеты начинают отрабатывать. Раз в месяц заседает межведомственная комиссия, еженедельно собираются рабочие группы.

— Складывается такая ситуация, что регио­ны России будут вынуждены конкурировать за трудовые ресурсы. Вы как-то готовитесь, отрабатываете конкурентные преимущества?

— Вопрос конкуренции регионов неизбежно встанет исходя из того сокращения безработицы, о котором мы говорили. Наша основная задача — не завезти трудовых мигрантов, а закрепить на нашей территории молодёжь, которая приехала на учёбу, чтобы как можно больше выпускников оставались в нашем регионе и трудились в нём. В системе профессио­нального образования Пермского края обучается более 150 тысяч человек — это основной ресурс для закрытия кадровой потребности. Организация практик, стажировок, целевого обучения, вакансий для летней подработки, наставничества, ранняя профориентация, знакомство с предприятиями и возможностями трудоустройства — ключевой вектор работы региона на ближайшие годы. В текущем году совместно с коллегами мы запустили проект «Живи и работай в Пермском крае», основная цель которого — помочь с трудоустройством на предприятия Пермского края всем выпускникам. Мы также заинтересованы оставить в регионе молодёжь из других регионов, которая училась у нас. Сегодня Пермский край имеет конкурентные преимущества по уровню жизни по сравнению с другими регионами. Нам есть чем их заинтересовать.

Со следующего года мы участвуем в федеральной программе трудовой мобильности. Получаем федеральную поддержку для работодателей, которые привлекают кадры в Пермский край на закрытие вакансий. Размер поддержки на привлечение одного работника составит 225 тыс. руб. — на обустройство. Уже видна заинтересованность работодателей в этой программе: 31 предприятие будет включено в регио­нальную программу повышения мобильности трудовых ресурсов.

Появляются и новые нематериальные стимулы для людей труда.

Совсем недавно указом губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина была учреждена новая региональная награда — медаль «Трудовая гордость Пермского края». Каждая отрасль будет сама отбирать лучшего по профессии внутри отрасли, представлять краевой комиссии, и ежегодно к 1 мая, к Дню труда, мы будем объявлять лауреатов и чествовать лучших тружеников.

Пермский край готовится к участию в федеральных событиях на ВДНХ в Москве: в частности, на выставке «Трудовые династии», которая пройдёт с 15 мая по 15 августа, мы представим наших земляков, посвятивших трудовую деятельность интересам нашего региона. Календарь событий в нашей сфере на 2025 год будет очень интересный. Человек труда — это смысл нашей работы в следующем году.

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