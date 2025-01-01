Пермское котокафе «Котовский» может переехать в новое помещение Его создатели планируют расширяться Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Основатели приюта «Матроскин» ищут новое помещение для своего котокафе «Котовский». Об этом «Новому компаньону» рассказала руководитель приюта Галя Море.

«Пока просто ищем новую локацию, так как поняли, что хотим расширяться», — отметила зоозащитница

На сегодняшний день площадь котокафе, которое расположено на ул. Монастырская, 14, составляет порядка 70 кв. м. Заведение находится на цокольном этаже. В нём две комнаты. В первой посетители могут купить напитки или угощения. Во второй стоят мягкие диваны, где можно отдохнуть и поиграть с питомцами или в настольные игры.

Котокафе «Котовский» — это проект фонда «Доброе сердце». Оно начало работать в Перми в 2020 году и функционирует в формате антикафе. За время существования 496 животных нашли своих хозяев. Сейчас там живут 25 котов и кошек. Они все привиты и стерилизованы. У животных есть лотки, лежанки и прочие приспособления. Любое понравившееся животное после собеседования с волонтерами можно забрать домой.

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