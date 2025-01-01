Алёна Бронникова Рядом с камнем Ермак в Прикамье возведут круглогодичный парк-отель Первый дом уже готов для приёма туристов Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Песчанка Парк-Отель" ВКонтакте

В Кунгурском муниципальном округе Прикамья планируют возвести круглогодичный парк-отель «Песчанка». На его территории построят верёвочный парк, верёвочный мост, детскую площадку, беседку, танцпол, оборудуют причал, пляж и парковку.

Участок, где проектируется туристический комплекс, находится недалеко от камня Ермак. Как сообщили авторы проекта в соцсетях, домики будут построены в стиле барнхаус. Первый из них уже готов и принимает заявки на размещение.

Ещё один крупный туристический комплекс планируется открыть в Губахинском округе. Как сообщал ранее «Новый компаньон», на въезде в п. Усьва в 2024 году началось возведение первого в Пермском крае частного туристского информационного центра «Порт Усьва». На его территории появятся сувенирная лавка и кафе, модульная гостиница с парковкой и тёплым туалетом, а также стоянка для снегоходов и гараж для ремонта и заправки снегоходной техники. Проектом занимается компания «Доступный Урал».

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