В Добрянском округе Прикамья произошла авария на котельной Работники получили ожоги Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В администрации Добрянского округа сообщили о происшествии в посёлке Вильва. На котельной, обеспечивающей теплом социальные объекты и магазины, произошла авария.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что информация об аварии на ул. Школьной поступила 11 февраля в 12:45. Из-за избыточного давления произошёл разрыв твёрдотопливного котла без последующего горения.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны было установлено, что повреждена стена на площади 2 кв. м, имеются травмированные. В администрации округа пояснили, что работники котельной получили незначительные ожоги, которые не угрожают их жизни.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, медики и другие службы. Всего привлечены 22 человека и 7 единиц техники, из них от МЧС России — 3 человека личного состава и 1 единица техники.

По факту происшествия на котельной прокуратура Добрянки организовала проверку.

Напомним, 1 февраля жители посёлков в Губахинском и Кизеловском округах Пермского края остались без отопления, водоснабжения и электроснабжения. Причиной стала авария на ЛЭП из-за гололёдообразования. Из-за этого произошло отключение линии электропередачи 6 кВ, питающей п. Углеуральский. Днём 2 февраля в Углеуральском произошло повторное отключение электричества. Прокуратура начала проверку.

В ночь на 3 февраля авария случилась также на подстанции в Ныробе. На место сразу выехала аварийная команда Чердынского участка МРСК Урала. В течение часа удалось перевести все котельные на резервные источники питания.

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