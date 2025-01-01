Ледовый городок на эспланаде Перми посетили 559 тысяч человек Это на 24% больше по сравнению с прошлым годом Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Перми главный ледовый городок на эспланаде «Большое пермское чаепитие» за всё время работы с 30 декабря 2024 года по 9 февраля 2025 года привлёк около 559 тысяч посетителей. Это на 24% больше по сравнению с прошлым годом, тогда центральный городок посетили 450 тыс. жителей и гостей города, сообщили в администрации Перми.

В этом сезоне тематика городка была посвящена гостеприимству, и он «превратился в большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями, внутри которого развернулась главная сюжетная линия — созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты», напомнили в мэрии.

На площадке расположились 14 ледяных конструкций, 10 горок высотой до 3 м и 9 уникальных декораций, оформленных в виде сладостей.

С 10 февраля на эспланаде начались работы по демонтажу светового купола и украшений главной ёлки. Кроме того, в главном ледовом городке отключили подсветку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.