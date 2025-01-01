Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Хохловке» отпразднуют три Масленицы Каждый праздничный час будут звучать колокола Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Пресс-служба Пермского краеведческого музея сообщила «Новому компаньону», что второго марта в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» можно будет отметить три Масленицы (0 +) — Ядрёную, Озорную и Щедрую.

Масленичные гуляния пройдут на территории всего музея, но основных площадок будет три: рядом с усадьбой Ф.Ф. Васильевой — «Ядрёная Масленица», на солепромышленном комплексе — «Озорная Масленица», на торжке — «Щедрая Масленица».

На всех площадках пройдут концертные и театральные программы с участием Даши Калиной, Глафиры Утёмовой, кукольного театра «Крылатый дом», исторического театра «Чуды», клуба исторической реконструкции «Уральские белки», фольклорных коллективов «Лето», «Фолкъ-Толкъ», «Реченька», «Медуница», «Горница», «Благовестъ», «Гляденовские перепевы», «Иволга», «Околенка», фольклорного танцевального коллектива «Кадриль Урала» и многих других артистов и музыкантов.

Чучел для сжигания тоже будет три, они будут гореть в 12:00, в 14:00 и в 16:00.

Посетители музея смогут покататься с гор и на санях, принять участие в традиционном масленичном ряжении, покорении масленичного столба, взятии снежной крепости, снежковых боях, битве частушек, кадрили.

Будут выступать масленичные балаганы и скоморохи, весь день будет работать ярмарка.

Каждый час будут звучать колокола на единственной сохранившейся в Прикамье шатровой колокольне. Профессиональные звонари исполнят Благовест и Воскресный звон, а в самой колокольне участники студии духовных песнопений «Тишина» будут знакомить со старинным пением по крюкам.

Масленица в «Хохловке» пройдет 2 марта с 10:30 до 17:00.

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