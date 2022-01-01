Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Колокольня в Хохловке впервые получит колокола Завершается реставрация колокольни из села Сыра Поделиться Твитнуть

фото: Александр Анферов

Как стало известно «Новому компаньону», в последних числах октября на колокольню, находящуюся в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», будут подняты 10 колоколов.

Колокольня в АЭМ «Хохловка» – единственная сохранившаяся в Прикамье деревянная шатровая колокольня. Она была построена в 1781 году для Свято-Троицкой церкви в селе Сыра Красноуфимского уезда (ныне – Суксунский район). Свято-Троицкая церковь была закрыта решением исполнительного комитета Суксунского районного совета депутатов трудящихся 10 января 1941 года. После закрытия церкви и передачи её здания Сыринскому сельсовету она использовалась с 1941 по 1945 год как зернохранилище. В феврале 1945 года здание церкви было передано под школу, а колокольня использовалась для хозяйственных целей колхоза «Память Ленина», не ремонтировалась и обветшала – сруб накренился и мог обрушиться в любой момент.

Работы по сборке колокольни из села Сыра Суксунского района

Пермский краеведческий музей

В июне 1969 года колокольня была обследована экспедицией областного управления культуры, а в 1972 году перевезена на территорию будущего музея «Хохловка». В 1973-1974 годах строение собрали и отреставрировали по проекту известного пермского архитектора-реставратора Гершена Канторовича – одного из инициаторов создания музея под открытым небом.

фото: Константин Надымов

фото: Константин Надымов

В этом году памятник архитектуры XVIII века был отреставрирован методом полной переборки, повреждённые детали отремонтированы с использованием вставок-протезов, заменён «мертвяк» – центральный столб, поддерживающий шатёр, увенчанный главкой с крестом, – заменены балки, растяжки и т.д. Отремонтировали и фундамент, устроили новое крыльцо. Все конструкции обработаны защитными средствами, а в качестве гидроизоляции использовали исторически достоверный природный материал – бересту.

Работы по реставрации проводит компания «Пермстроймет +».

Завершающий этап – монтаж колоколов – пройдёт в конце октября. Согласно проекту, будут подвешены 10 колоколов, общий вес которых составит более 700 кг. Колоколов на колокольне не было не только за всё время, пока она находится в «Хохловке», но и долгое время до того; так что это её первые колокола за последние как минимум полвека.

Впрочем, не совсем. Несколько лет назад в помещении колокольни проходила выставка колокольчиков из фондов Пермского краеведческого музея.

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