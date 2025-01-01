Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Школа балета «Фуэте» готовит премьеру детского спектакля «Лавка чудес» станет шестым полноформатным балетом детского танцевального театра Поделиться Твитнуть

Фото: Мария Васильева/школа "Фуэте"

Детский танцевальный театр «Фуэте», созданный на базе одноимённой частной хореографический школы, готовится представить премьеру балета на музыку Джаккино Россини и Отторино Респиги. Балет «Лавка чудес» (0+, от 3 лет) станет шестым полноформатным спектаклем театра.

Спектакли «Фуэте» с огромным успехом проходят на сцене Пермского театра оперы и балета. Школа сотрудничает с хореографами Александрой Кокшаровой и Дмитрием Четиным, которые ставят остроумные авторские танцевальные спектакли, рассчитанные на детскую аудиторию, и максимально сложные, но исполнимые для непрофессиональных танцовщиков. Хореографы создают номера и партии для танцоров разного возраста: в балетах «Фуэте» на сцену выходят даже трёхлетние дети.

«Лавка чудес» — одноактный балет, написанный Отторино Респиги на композиции Джоаккино Россини для труппы Сергея Дягилева. Он впервые был показан на «Русских сезонах» в 1919 году. Александра Кокшарова и Дмитрий Четин сами сочинили новое либретто и дополнили партитуру музыкой Респиги и Бриттена. Вместо одноактного получился полноформатный балет в двух действиях.

По словам руководителя школы «Фуэте» Елены Левиной, этот балет был выбран для постановки потому, что в современном мире очень часто люди забывают про вежливость, сочувствие, искреннюю любовь и веру в чудеса.

Действие сказочного балета происходит в живописной Италии, главные герои — девушка из дворян и юноша-сапожник. Волшебник, владеющий антикварной лавкой, и сказочные безделушки, которые в этой лавке продаются, помогают влюблённым преодолеть все препятствия и стать женихом и невестой.

Особенность спектакля в том, что в нём волшебные предметы — не реквизит, а действующие лица. Как в диснеевской «Белоснежке», где вещи оживают и помогают героине по хозяйству, здесь оживут и затанцуют канделябры, свечи, статуэтки, столовые приборы.

На сцене будет 160 танцовщиков. Для «Фуэте» это не очень много — бывало в их спектаклях и до 400 действующих лиц.

Елена Левина, руководитель школы хореографии «Фуэте»:

— Мы работаем шестнадцатый год, и у нас есть ученики, которые занимаются уже десять лет. Много очень хороших ребят. В этом спектакле все партии будут исполнять наши ученики и два артиста балета: к нам в основном ходят заниматься девочки, и нам понадобилась помощь с мужскими партиями.

Весной 2024 года пермская школа «Фуэте» стала абсолютным фаворитом международного конкурса детского балета «Щелкунчик», который проходит ежегодно в Екатеринбурге. В конкурсе участвовало 38 коллективов и 680 юных артистов из Китая, Японии и 16 городов России. Школа «Фуэте» забрала оба главных приза: лучшим спектаклем в номинации «Детский балетный спектакль» был назван балет «Щелкунчик» (0+) в её исполнении, а Гран-при конкурса получила Инесса Захарова за главную роль в этом спектакле.

В планах театра «Фуэте» — постановка «Золушки» Прокофьева в собственной хореографической трактовке.









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