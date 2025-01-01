Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Школа балета «Фуэте» готовит премьеру детского спектакля
«Лавка чудес» станет шестым полноформатным балетом детского танцевального театра
Детский танцевальный театр «Фуэте», созданный на базе одноимённой частной хореографический школы, готовится представить премьеру балета на музыку Джаккино Россини и Отторино Респиги. Балет «Лавка чудес» (0+, от 3 лет) станет шестым полноформатным спектаклем театра.
Спектакли «Фуэте» с огромным успехом проходят на сцене Пермского театра оперы и балета. Школа сотрудничает с хореографами Александрой Кокшаровой и Дмитрием Четиным, которые ставят остроумные авторские танцевальные спектакли, рассчитанные на детскую аудиторию, и максимально сложные, но исполнимые для непрофессиональных танцовщиков. Хореографы создают номера и партии для танцоров разного возраста: в балетах «Фуэте» на сцену выходят даже трёхлетние дети.
«Лавка чудес» — одноактный балет, написанный Отторино Респиги на композиции Джоаккино Россини для труппы Сергея Дягилева. Он впервые был показан на «Русских сезонах» в 1919 году. Александра Кокшарова и Дмитрий Четин сами сочинили новое либретто и дополнили партитуру музыкой Респиги и Бриттена. Вместо одноактного получился полноформатный балет в двух действиях.
По словам руководителя школы «Фуэте» Елены Левиной, этот балет был выбран для постановки потому, что в современном мире очень часто люди забывают про вежливость, сочувствие, искреннюю любовь и веру в чудеса.
Действие сказочного балета происходит в живописной Италии, главные герои — девушка из дворян и юноша-сапожник. Волшебник, владеющий антикварной лавкой, и сказочные безделушки, которые в этой лавке продаются, помогают влюблённым преодолеть все препятствия и стать женихом и невестой.
Особенность спектакля в том, что в нём волшебные предметы — не реквизит, а действующие лица. Как в диснеевской «Белоснежке», где вещи оживают и помогают героине по хозяйству, здесь оживут и затанцуют канделябры, свечи, статуэтки, столовые приборы.
На сцене будет 160 танцовщиков. Для «Фуэте» это не очень много — бывало в их спектаклях и до 400 действующих лиц.
Елена Левина, руководитель школы хореографии «Фуэте»:
— Мы работаем шестнадцатый год, и у нас есть ученики, которые занимаются уже десять лет. Много очень хороших ребят. В этом спектакле все партии будут исполнять наши ученики и два артиста балета: к нам в основном ходят заниматься девочки, и нам понадобилась помощь с мужскими партиями.
Весной 2024 года пермская школа «Фуэте» стала абсолютным фаворитом международного конкурса детского балета «Щелкунчик», который проходит ежегодно в Екатеринбурге. В конкурсе участвовало 38 коллективов и 680 юных артистов из Китая, Японии и 16 городов России. Школа «Фуэте» забрала оба главных приза: лучшим спектаклем в номинации «Детский балетный спектакль» был назван балет «Щелкунчик» (0+) в её исполнении, а Гран-при конкурса получила Инесса Захарова за главную роль в этом спектакле.
В планах театра «Фуэте» — постановка «Золушки» Прокофьева в собственной хореографической трактовке.
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