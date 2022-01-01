Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открылся ещё один театр Основу труппы составят выпускники школы «Фуэте» Поделиться Твитнуть

В январе на базе частной школы хореографии «Фуэте» открылся одноимённый театр балета. Об этом «Новому компаньону» рассказала директор школы Анна Щербакова.





Силами балетной школы и раньше ставились большие танцевальные спектакли, однако сейчас, по словам Анны Щербаковой, акценты сместятся с образовательной деятельности на творчество. Основу труппы театра составят выпускники школы «Фуэте», и их силами будут создаваться спектакли не только для детей, но и для аудитории любого возраста.





Школа хореографии «Фуэте» продолжит свою деятельность как студия при театре.





«Фуэте» сотрудничает с хореографами Александрой Кокшаровой и Дмитрием Четиным, именно они поставили самые популярные спектакли школы — «Чиполлино» (6+) и «Белоснежку» (6+) на музыку Карена Хачатуряна и «Снежную королеву» (6+) на музыку Александра Глазунова. Все эти балеты не один год идут на сцене Пермского театра оперы и балета в «детское» время с огромным успехом, восполняя недостаток детских спектаклей в основном репертуаре театра. «Белоснежку» можно посмотреть на видеоплатформе Пермского театра оперы и балета, а ближайшие показы «Чиполлино» состоятся 2 и 3 мая.





В декабре нынешнего года «Фуэте» планирует представить собственную версию «Щелкунчика» (6+) — полноформатного, без купюр, классического балета на музыку Петра Ильича Чайковского в авторской хореографии Александры Кокшаровой и Дмитрия Четина.





Таким образом, в новогодние каникулы в Пермском театре оперы и балета можно будет увидеть целых двух «Щелкунчиков», поскольку в репертуаре уже есть такой балет в хореографии Алексея Мирошниченко. Возможно, именно «Щелкунчик» в версии «Фуэте» будет основным в этом году, поскольку зимой у Пермского балета планируются гастрольные поездки.

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