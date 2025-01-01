Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Города-побратимы не торопятся разрывать официальные отношения с Пермью Экс-начальник отдела международных связей мэрии узнала о планах побратимства с Таранто из СМИ Поделиться Твитнуть

Оксфорд. Фото: freepik

Бывший начальник отдела международных и межмуниципальных связей администрации Перми Татьяна Григорьева прокомментировала «Новому компаньону» ситуацию с зарубежными городами-побратимами. Поводом послужило интервью почётного консула Российской Федерации в Бари Микеле Боллетьери телеканалу «Россия 1». Общественник сообщил, что существует план сделать городами-побратимами итальянский Таранто и Пермь, а совместным проектом этих городов сделать ежегодный фестиваль.

Татьяна Григорьева, которая на протяжении многих лет курировала сферу побратимства в пермской мэрии, не знает об этих планах. В то же время она напоминает, что у Перми уже есть город-побратим в Италии — Агридженто, и отношения между городами официально не разорваны, равно как и с американским Луисвиллем, немецким Дуйсбургом, французским Амневилем и китайским Циндао. Единственный город, который прислал официальное письмо с отказом от побратимства, — это Оксфорд (Великобритания).

О разрыве отношений с Луисвиллем пермские СМИ пишут на основании информации из зарубежных источников.

Бургомистр Дуйсбурга Сёрен Линк летом 2022 года прислал в Пермь официальное письмо, в котором обозначил свою позицию: у нас могут быть разногласия, но связи хорошо бы сохранить, чтобы потом было, что восстанавливать.

Летом 2024 года в Оксфорде состоялось традиционное культурное событие для всех городов-побратимов — постановка оперы. Раньше Пермь всегда участвовала в подобных проектах, но нынче приглашения не получила. Тем не менее, во вступительном слове на премьере продюсер Мэй Уайли отметила, что среди музыкантов есть молодой человек родом из Перми, и выразила благодарность нашему городу.

В Оксфорде до сих пор работает Oxford-Perm Association, общественное объединение, состоящее только из англичан. Они регулярно собираются и изучают новости Перми.

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