В Прикамье скончался известный врач-инфекционист Владислав Фридман Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 9 февраля, не стало Владислава Фридмана, бывший главный врач инфекционного отделения городской больницы № 1 в Березниках. Он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 70 лет, сообщили в краевой больнице им. Вагнера.

Владислав Генрихович родился 31 июля 1954 года, в 1977 году окончил лечебный факультет Пермского медицинского института и занимал пост заведующего инфекционного отделения городской больницы № 1 с 1984 по 1998 годы. На протяжении 39 лет своей жизни Владислав Фридман трудился в этом заведении.

«Неординарный человек, общение с которым оказывает огромное влияние на окружающих, сотрудников, студентов, невольно попадающих под его обаяние, сочетание мудрости и доброты, умение быстро оценить и разрешить самую сложную ситуацию. С успехом соединяет в себе талант клинициста-инфекциониста, педагога организатора медицинской службы», — привели в КБ им. Вагнера строки из характеристики Владислава Фридмана для представления к награждению общественной наградой нагрудный знак «За профессионализм и милосердие».

Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким врача.

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