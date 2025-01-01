В Прикамье арестованы активы производителя оборудования для нефтедобычи

Обеспечительные меры ввёл арбитраж Калининградской области

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Лысьванефтемаш

фото: lpk.lysva.ru

Арбитражный суд Калининградской области, по запросу Генеральной прокуратуры, ввёл обеспечительные меры на доли компаний холдинга «Борец», сообщает «Коммерсантъ». В группу «Борец» входят несколько нефтесервисных предприятий, среди которых Лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш»).

Согласно данным надзорного ведомства, иностранцы продолжают владеть активами компаний группы, в их числе британец Марк Шабад, швед Григорий Штульберг и израильтянин Леонид Невзлин, который признан иностранным агентом в РФ. Невзлин, бывший акционер ЮКОСа, в 2008 году был приговорен заочно к пожизненному заключению за организацию убийств.

После начала специальной военной операции на Украине и введения мер по ограничению иностранного капитала, как указывает Генпрокуратура, ответчики «предприняли шаги для сокрытия своих активов» и провели сделки, создавшие «иллюзию работы в российской юрисдикции».

Генпрокуратура требует незамедлительных шагов для разрешения ситуации, предлагая признать сделки недействительными и обратить доли холдинга в доход государства. Слушания пройдут в закрытом режиме.

В ГК «Борец» иск не комментируют, но отмечают, что претензии не касаются самого производства, которое исправно функционирует.

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