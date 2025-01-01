В Прикамье арестованы активы производителя оборудования для нефтедобычи Обеспечительные меры ввёл арбитраж Калининградской области Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Калининградской области, по запросу Генеральной прокуратуры, ввёл обеспечительные меры на доли компаний холдинга «Борец», сообщает «Коммерсантъ». В группу «Борец» входят несколько нефтесервисных предприятий, среди которых Лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш»).

Согласно данным надзорного ведомства, иностранцы продолжают владеть активами компаний группы, в их числе британец Марк Шабад, швед Григорий Штульберг и израильтянин Леонид Невзлин, который признан иностранным агентом в РФ. Невзлин, бывший акционер ЮКОСа, в 2008 году был приговорен заочно к пожизненному заключению за организацию убийств.

После начала специальной военной операции на Украине и введения мер по ограничению иностранного капитала, как указывает Генпрокуратура, ответчики «предприняли шаги для сокрытия своих активов» и провели сделки, создавшие «иллюзию работы в российской юрисдикции».

Генпрокуратура требует незамедлительных шагов для разрешения ситуации, предлагая признать сделки недействительными и обратить доли холдинга в доход государства. Слушания пройдут в закрытом режиме.

В ГК «Борец» иск не комментируют, но отмечают, что претензии не касаются самого производства, которое исправно функционирует.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.