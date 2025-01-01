За подделку протокола собрания жильцов в Пермском крае завели уголовное дело Его расследование прокуратура взяла на контроль Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, в Чусовом, возбуждено уголовное дело по факту фальсификации протокола общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Нарушения были выявлены в процессе проверки соблюдения норм жилищного законодательства, которая была проведена прокуратурой Чусового.

Выяснилось, что Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов в Пермском крае на основании запроса управляющей компании перевёл средства фонда капремонта на специализированный счёт. Основанием для данного перевода послужил протокол общего собрания собственников жилья, а также приложенные к нему бюллетени. Однако в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что жильцы в собрании не участвовали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования). Его расследование прокуратура взяла на контроль.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.