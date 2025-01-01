Пермяков приглашают обсудить концепцию развития сада имени Миндовского Поделиться Твитнуть

В Перми продолжается серия исследований, целью которых является развитие городских парков. В рамках этих инициатив администрация города выявляет предпочтительные сценарии трансформации городских пространств. Напоминаем, что ранее состоялись обсуждения с жителями относительно изменений в парке им. Горького и парке «Счастье есть». А 20 февраля в детской музыкальной школе №10 «Динамика» (ул. Советской Армии, 23) пройдёт встреча, на которой жители смогут участвовать в обсуждении концепции улучшения сада им. В.Л. Миндовского. Начало в 17:30.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, формат встречи предполагает открытый диалог, в котором каждый желающий сможет задать вопросы и предложить свои идеи. Участники смогут высказать мнения относительно развития инфраструктуры и благоустройства парка, а также обсудить экологические аспекты.

Все предложения, поступившие в ходе встречи, будут учтены при дальнейшей разработке концепции парка.

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