Прокуратура обязала муниципалитет в Прикамье увеличить маневренный фонд Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Нытве суд удовлетворил иск прокурора, который требовал от муниципалитета увеличить маневренный жилищный фонд. Об этом сообщается на сайте краевого надзорного органа.

Прокуратура Нытвенского района в Пермском крае провела проверку, касающуюся соблюдения администрацией округа жилищного законодательства.

Было установлено, что в округе 54 семьи стоят на учёте как нуждающиеся в маневренном жилье, однако в наличии у местных властей есть лишь 23 помещения для этих целей. Кроме того, выяснилось, что чиновники не предпринимают никаких активных шагов для решения этой проблемы.

По результатам проверки прокурор подал в суд заявление с просьбой обязать муниципалитет увеличить маневренный жилищный фонд до как минимум 50 благоустроенных квартир в населенных пунктах округа. Суд удовлетворил этот запрос прокурора.

Сейчас решение суда вступило в законную силу, и его выполнение будет находиться под контролем надзорного органа.

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