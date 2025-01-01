В Перми заметили бегающих по тонкому речному льду детей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В субботу, 8 февраля, оперативному дежурному Пермской городской службы спасения поступил сигнал о детях, играющих на льду. Группа быстрого реагирования №7 сразу выехала на место инцидента. Увидев спасателей, дети поспешили покинуть ледяную поверхность, вернувшись на берег. Также на льду находились двое рыбаков, с которыми провели профилактическую беседу.

Специалисты подчеркивают, что при выходе на лед важно учитывать, что его толщина не является одинаковой везде. Например, в устьях рек, местах с быстрым течением и около деревьев и камыша прочность льда может быть снижена. Любители подлёдного лова должны уделять особое внимание мерам безопасности. Толщина льда должна составлять не менее 10 см, а отверстия следует сверлить на расстоянии минимум 5-6 метров друг от друга. Ловля рыбы запрещена вблизи промоин и в охранных зонах. Также не рекомендуется находиться на льду при плохих погодных условиях: тумане, сильном ветре, снегопаде и ночью.

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