В Прикамье похоронили бойца СВО, который два месяца пролежал в госпитале Андрею Черенёву было 45 лет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Александровского округа

В понедельник, 10 февраля, в Александровском округе Пермского края простились с бойцом СВО Андреем Черенёвым, который лечился в госпитале на протяжении двух месяцев. По информации на официальной странице муниципалитета ВКонтакте, Андрей Черенёв скончался от ран 20 января.

Андрей Черенёв родился 13 февраля 1979 года в Александровске. После окончания средней школы прошёл обучение в Александровском профессиональном училище, получил специальность электрогазосварщика, а затем выучился на столяра-станочника. В октябре 2024 года отправился на СВО, где в конце ноября получил ранение.

«Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Мы скорбим вместе с вами. Вечная слава и низкий поклон нашему герою! Светлая память патриоту, воину, солдату своего Отечества!» — говорится в информации властей.

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