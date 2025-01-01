В январе в Перми зафиксирован рост рождаемости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в январе 2025 года зафиксирован рост рождаемости и числа браков по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Эти данные опубликованы пермским ЗАГСом.

В первом месяце года в городе появилось на свет 913 детей, что на 2% больше, чем в январе прошлого года, когда родилось 893 ребенка.

Свердловский район стал лидером по числу новорождённых, в котором родилось 226 младенцев.

Что касается смертности, то она снизилась на 6% по сравнению с началом 2024 года.

Также наблюдается увеличение числа зарегистрированных браков: в январе 2025 года их заключено 416, что существенно превышает цифру января 2024-го — 336.

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