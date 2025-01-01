За год в Госинспекцию труда Прикамья более 1,3 тысячи раз пожаловались на оплату труда
Всего в ведомство поступило 3,5 тысячи обращений
В Государственной инспекции труда в Пермского края подсчитали число обращений за прошлый год: в ведомство поступило 3524 жалобы граждан, сообщили в пресс-службе госоргана.
Большую часть составили обращения по вопросам оплаты труда (1374) и оформления трудовых отношений (434). По вопросам, связанным с охраной труда, в инспекции рассмотрели 182 обращения.
«В ходе рассмотрения трети поступивших обращений трудовые права работников были восстановлены без инициирования контрольно-надзорных мероприятий», — отметили в инспекции.
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