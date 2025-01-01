За год в Госинспекцию труда Прикамья более 1,3 тысячи раз пожаловались на оплату труда Всего в ведомство поступило 3,5 тысячи обращений Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс карты

В Государственной инспекции труда в Пермского края подсчитали число обращений за прошлый год: в ведомство поступило 3524 жалобы граждан, сообщили в пресс-службе госоргана.

Большую часть составили обращения по вопросам оплаты труда (1374) и оформления трудовых отношений (434). По вопросам, связанным с охраной труда, в инспекции рассмотрели 182 обращения.

«В ходе рассмотрения трети поступивших обращений трудовые права работников были восстановлены без инициирования контрольно-надзорных мероприятий», — отметили в инспекции.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Соликамске по иску прокурора с работодателя взыскали 1,5 млн руб. компенсации за смерть работника на производстве. В декабре 2023 года во время резки труб из нержавеющей стали произошёл взрыв. В результате работник получил смертельную травму. Причиной несчастного случая стало нарушение организации работ: трубы были не очищены от остатков легковоспламеняющегося спецпродукта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.