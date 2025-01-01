В Прикамье работодатель выплатил 1,5 млн рублей за смерть сотрудника Работник погиб при резке труб из металла Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Соликамске по иску прокурора с работодателя взыскали 1,5 млн руб. компенсации за смерть работника на производстве. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установила Соликамская городская прокуратура, в декабре 2023 года во время резки труб из нержавеющей стали произошёл взрыв. В результате работник получил смертельную травму. Выяснилось, что причиной несчастного случая стало нарушение организации работ: трубы были не очищены от остатков легковоспламеняющегося спецпродукта.

После происшествия предприятие не компенсировало добровольно супруге погибшего моральный вред. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил требования ведомства и взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию в 1,5 млн руб.

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