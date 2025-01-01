Сальдированный финансовый результат организаций Прикамья вырос на 17,7% Прибыльными оказались 75,7% компаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно оперативной статистике за январь—ноябрь 2024 года, организации Пермского края, исключая малый бизнес, кредитные учреждения, государственные и муниципальные организации, а также компании с численностью до 15 работников, достигли положительного финансового результата в 416 млрд руб. Это на 17,7% больше по сравнению с АППГ. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом 75,7% обследованных предприятий завершили отчётный период с прибылью, общая сумма которой составила 434,4 млрд руб., что на 19% превышает уровень января—ноября 2023 года. В то же время, убытки у нерентабельных организаций увеличились на 57,3% по сравнению с прошлым годом и составили 18,4 млрд руб.

С начала года предприятия промышленного сектора также зафиксировали положительный итог финансовой деятельности, который составил 352,9 млрд руб. В отчётный период доля организаций, работающих с прибылью, в индустриальном секторе региона составила 70%. Прибыль, которую они заработали, превысила 365 млрд руб., что на 20,3% больше, чем в аналогичный период с января по ноябрь 2023 года.

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