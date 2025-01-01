Алёна Бронникова В Пермском крае простились с погибшим на СВО Василием Бажуковым Похороны состоялись 10 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Суксунского муниципального округа" ВКонтакте

В понедельник, 10 февраля, состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР Василием Бажуковым. Об этом сообщили в администрации Суксунского муниципального округа.

Василий погиб при выполнении боевого задания. Подробности о его семье, а также когда он отправился в зону СВО и дата гибели, не приводятся. Прощание с военнослужащим состоялось в Петропавловском храме Суксуна.

«Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память», — говорится в информации властей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что во вторник, 11 февраля, в д. Заполье Нытвенского округа состоятся похороны ещё одного погибшего участника спецоперации из Пермского края — Алексея Микульского. Когда и где именно погиб боец, администрация муниципалитета тоже не уточнила.

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