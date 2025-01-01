В Прикамье похоронят погибшего на СВО ефрейтора Алексея Микульского Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Нытвенского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Нытвенского муниципального округа ефрейтор Алексей Микульский, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Алексей Микульский был до конца верен воинской присяге, проявил мужество и героизм. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — говорится в информации властей.

Когда и где именно погиб боец, чиновники не уточнили.

Церемония прощания состоится 11 февраля в здании школы д. Заполье (ул. Школьная, 6). Начало в 13:30. Гражданская панихида начнётся в 14:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что при исполнении обязанностей военной службы в зоне спецоперации погиб 29-летний уроженец Очёра Денис Казымов. Прощание с военнослужащим состоится тоже 11 февраля.

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