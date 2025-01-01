На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Денис Казымов Его похоронят на малой родине в Очёре Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

При исполнении обязанностей военной службы в зоне спецоперации погиб уроженец Очёра Денис Казымов. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Денис родился в Очёре 11 апреля 1995 года. Окончил там среднюю школу № 3. После этого поступил в профессиональное училище № 72 в Нытве, где выучился на мастера автопарка. В 2016 году мужчина приобрел профессию электрогазосварщика.

После учёбы работал на Очёрском машиностроительном заводе токарем и строителем на Кировском заводе.

В ноябре 2024 года Денис Казымов заключил контракт и отправился в зону СВО, а 22 января этого года погиб.

Местные власти выразили соболезнования его маме, бабушке, тётям и сыну.

Прощание с военнослужащим состоится 11 февраля. В 12:00 пройдёт отпевание в Михайло-Архангельской церкви Очёра, а в 13:00 с ним простятся в Очёрском центральном доме культуры.

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