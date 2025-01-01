Пермский край оказался на 32 месте в рейтинге регионов по росту цен на бензин Жители региона могут позволить купить на свою зарплату 1112 литров бензина марки Аи-92 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял 32 место в рейтинге регионов по росту цен на бензин. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

По данным исследования, жители региона могут позволить купить на свою зарплату 1112 литров бензина марки Аи-92. Стоимость литра, по данным на декабрь 2024 года, достигала 55,30 руб., поднявшись за год на 10,3%.

Лидерами рейтинга стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. л бензина марки Аи-92 в месяц при общероссийском уровне 1335 л.

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