Алёна Бронникова Пермский «Протон-ПМ» направил встречный иск к производителю ракет на 50 млн рублей Судебный спор идёт вокруг договора поставки продукции, заключённого в 2018 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Протон-Пермские моторы» направило в Арбитражный суд Пермского края встречное исковое заявление к подмосковному АО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Фёдорова», взыскивающего с пермского предприятия 4,7 млрд руб. Сведения опубликованы в картотеке суда.

Встречный иск пермское предприятие направило в конце января. Ответчик потребовал взыскать с Дубненского завода неустойку за нарушение сроков окончательной оплаты за два периода в 2022 году на 49,3 млн руб.

Рассмотрев заявление, суд определил принять его к производству и рассмотреть совместно с первоначально заявленными исковыми требованиями. Заседание назначено на 3 марта 2025 года.

Дело рассматривается в рамках иска Дубненского завода к «Протон-ПМ» о взыскании неустойки по договору поставки от 2018 года в размере 4,7 млрд руб. Истец обратился в арбитражный суд в 2024-м, предъявив требования в 736,6 млн руб., а в ноябре размер требования был увеличен. Как сообщалось ранее, согласно условиям контракта, ответчик должен был осуществить поставку продукции на общую сумму 5,2 млрд руб. до 31 декабря 2020 года. Подмосковное предприятие занимается производством и ремонтом авиационного управляемого вооружения, а также средств для его наземного обслуживания.

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