Производитель ракет увеличил сумму требований к пермскому «Протону-ПМ» до 4,7 млрд рублей Ранее иск выставлялся на сумму 736 млн рублей Поделиться Твитнуть

ОАО «Протон-ПМ»

АО «Дубненский машиностроительный завод» (ДМЗ) увеличило свои исковые требования к АО «Протон-ПМ» до 4,727 млрд руб., следует из информации на сайте Арбитражного суда Пермского края. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсанъ-Прикамье».

Весной текущего года ДМЗ подал в суд иск на сумму 736,6 млн руб. по контракту, заключенному 7 июля 2018 года. Сообщалось, что пермская компания обязалась осуществить поставку продукции на общую сумму 5,264 млрд руб. до 31 декабря 2020 года. Эта информация была предоставлена обществом, однако конкретные наименования изделий не были указывались. На сайте Дубненского машиностроительного завода сказано, что предприятие занимается производством и ремонтом авиационного управляемого вооружения, а также средств для его наземного обслуживания.

В ноябре во время очередного судебного заседания ответчик выразил заинтересованность в разрешении конфликта путём мирового соглашения, к делу были приложены соответствующие документы. Однако истец, согласно определению, выступает против заключения данного соглашения.

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