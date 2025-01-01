На шоссе Космонавтов в Перми перенесли пешеходный переход и остановку Поделиться Твитнуть

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С 10 февраля в Перми на реконструируемом участке ш. Космонавтов, в районе дома №48, переносится регулируемый пешеходный переход вместе со светофорным объектом, а также по ходу движения сдвигается автобусная остановка «Улица Мильчакова» (в направлении из центра города). Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Данный перенос временный, он будет действовать на период строительных работ (ориентировочно до 24 февраля 2025 года).

«Изменение вводится в целях безопасности дорожного движения при работах по устройству дорожной одежды автодороги по ул. Крисанова», — пояснили в ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края". — Просим жителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут».

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