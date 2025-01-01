Мэрия Перми требует с экс-владельца Гачи снести пристройку к супермаркету в Верхних Муллах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Индустриального района Перми подала в Арбитражный суд Пермского края иск с требованием признать самовольной постройкой и снести это нежилое здание, пристроенное к супермаркету «Пятерочка» по ш. Космонавтов, 395д. Ответчиками по делу выступают бывший владелец оптового рынка Гача Шимтув Биняминов и его бизнес-партнёр Флуря Серина. Спорное сооружение занимает 85 кв. м, его площадь 513 кв. м.

Как сообщили источники «Коммерсантъ-Прикамье», истец оспаривает законность реконструкции одноэтажного здания, в ходе которой были добавлены помещения под обозначениями A1, A2, A4 и AБ. Администрация требует, чтобы ответчики снесли постройку в течение 30 дней после вступления решения в законную силу, а также восстановили первоначальный вид супермаркета. В случае отказа истец должен получить право на снос. Также подана просьба о запрете на регистрацию сделок, касающихся оспариваемого здания.

Суд оставил иск без движения, до 28 февраля истец должен устранить выявленные недостатки.

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