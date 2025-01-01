В Пермском крае 10 февраля ожидается туман
Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач
В Пермском крае 10 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В частности, ожидаются гололедно-изморозевые отложения, туман. Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также заторы и аварии на дорогах. Сотрудники ведомства рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также рядом не стоит рядом парковать автомобили.
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